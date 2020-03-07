ميلا ابنة نانسي عجرم بفيديوهات طريفة على"تيك توك" تبهر الجمهور

تداول عدد من جمهور الفنانة نانسي عجرم فيديوهات طريفة لابنتها ميلا، على تطبيق "تيك توك"، حيث انتضمت ميلا مؤخرًا إلى التطبيق، متغزلين بخفة دمها.

كما أشاد الكثيرون بجمال ميلا، مؤكدين أنها ورثت بعض ملامح والدتها، فيما رأى آخرون أنها خليط ما بين والدها ووالدتها.

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وتزوجت نانسي عجرم من طبيب الأسنان فادي الهاشم عام 2008، وأنجبت ابنتها الكبرى ميلا في أيار عام 2009، ثم أنجبت ابنتها الثانية ايلا في شهر نيسان عام 2011، وفي شهر شباط من عام 2019 رزقت بابنتها الثالثة ليا.