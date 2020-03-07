لطيفة تروي تجربتها مع الخوف من كورونا: “صارلي اسبوع حابسة نفسي في غرفتي”

كتب امير فتحي في السبت 7 مارس 2020 02:44 صباحاً - كشفت الفنانة لطيفة التونسية عن حالة الخوف التي اصابتها بعد تعرضها لنزلة برد بسبب فيروس الكورونا وذلك في سلسلة تغريدات عبر حسابها على تويتر.

فقد كتبت لطيفة : “انا صارلى اسبوع حابسه نفسي فى غرفتى ولابسه الماسك بالفلتر اخذت برد بسبب التكييف فى الاستوديو . ولبست كل من فى البيت ماسك عشان امى .يادوب اشوفها بالنهار واقعد معاها شويه فى البلكونة فى الشمس وادخل ثانى .الحمدالله يارب خفيت واخذت ادويه وكل ماتتخيلوه من اعشاب .واللى يكلمنىى”.

وتابعت: “واللى يكلمنى فى البيت نقله “#ماتقربليش .والله موش حاخبى عليكم خفت شويه ولكن لما لقيت نفسي ولله الحمد اتحسنت وماعنديش حراره حمدت ربنا وصليت شكر لله .ماحدش منكم يخاف من شوية برد يجيله .”.

واضافت لطيفة: “ازم تعملوا زيى هاتوا كل مواد التعقيم وتلبسوا ماسك احتياطى بجد ولو احد اخذ برد يحاول يبعد نفسه عاللى حواليه. وطبعا اختصاصاتى ههههه التهوءه على طول والبخور والأعشاب ووووو”.