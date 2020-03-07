شاهد.. مغني “بنت الجيران” يستعرض سيارته الجديدة مرسيدس 2020

كتب امير فتحي في السبت 7 مارس 2020 02:44 صباحاً - استعرض الفنان المصري عمر كمال، مغني مهرجان “بنت الجيران”، سيارته الجديدة مرسيدس موديل 2020 ، تحمل اللون سيلفر. وظهر عمر كمال في فيديو، نشره عبر حسابه على انستغرام، داخل معرض السيارات معبرا عن سعادته باستلام السيارة الجديدة وعلق كاتبا:”مفيش مبروك”. يشار إلى أن مطربا المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال كانا قد طرحا أغنيتهما الجديدة “عود البطل”، على موقع يوتيوب والتي لاقت رواجًا كبيرًا حيث تصدرت تريندات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

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