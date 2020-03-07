متابعة بتجـــــــــرد: بعد الكشف عن علاقتها بالممثل المصري أحمد العوضي، وشن شقيقها الممثل وائل عبد العزيزهجوماً قاسياً عليها وكلامه السيء عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، اضافة إلى الجدل الكبير الذي أثير بين الجمهور ووسائل الإعلام، أرادت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز أن تلجأ إلى الله وتشكو همها له وحده.
وفي منشور عبر مواقع التواصل الإجتماعي، كتبت ياسمين عبد العزيز آية قرآنية وهي: “وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ”.
الجدير ذكره ان ياسمين عبد العزيز تتابع حاليا تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد “ونحب تاني ليه” في أحد الفيلات.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أزمتها.. ياسمين عبد العزيز تلجأ الى الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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