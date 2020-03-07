بعد أزمتها.. ياسمين عبد العزيز تلجأ الى الله

متابعة بتجـــــــــرد: بعد الكشف عن علاقتها بالممثل المصري ​أحمد العوضي​، وشن شقيقها الممثل ​وائل عبد العزيز​هجوماً قاسياً عليها وكلامه السيء عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، اضافة إلى الجدل الكبير الذي أثير بين الجمهور ووسائل الإعلام، أرادت الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​ أن تلجأ إلى الله وتشكو همها له وحده.

وفي منشور عبر مواقع التواصل الإجتماعي، كتبت ياسمين عبد العزيز آية قرآنية وهي: “وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ”.

الجدير ذكره ان ياسمين عبد العزيز تتابع حاليا تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد “ونحب تاني ليه” في أحد الفيلات.