​ألب نافروز يوقف تصوير مسلسله الجديد لهذا السبب

متابعة بتجــــــــرد: أفادت وسائل اعلام تركية ان النجم التركي ألب نافروز توقّف مؤقتاً عن تصوير مسلسله الجديد “العنقاء”، اذ انه زار مدينة اسطنبول من أجل لقاء عمل لفيلم سينمائي جديد لم يكشف عن تفاصيله، وبعد ذلك سيعود ألب إلى كابادوكيا ليستكمل تصوير مسلسله.
الجدير ذكره ان ألب نافروز كان قد انفصل مؤخراً عن حبيبته اصليشاه الكوتشلار، دون الكشف عن سبب الإنفصال.
وكان “نافروز” و”الكوتشلار” قد عاشا علاقة عاطفية صاخبة لفترة طويلة.
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