“الرجل الخفي”.. ميزانيته 7 ملايين دولار وحقق 49 مليوناً

متابعة بتجـــــــــرد: تصدر فيلم The Invisible Man، أو “الرجل الخفي”، إيرادات السينما الأميركية، خلال مطلع الأسبوع الجاري، محققا 29 مليون دولار، بحسب وكالة “سي إن إن بيزنس”، التي اعتبرت هذه الأرقام دلالة على أن أفلام الرعب ما زالت استراتيجية تجارية جيدة.
وبحسب الوكالة الأميركية، فقد جلب افتتاح الفيلم، الذي تقوم ببطولته إليزابيث موس، أكثر من أربعة أضعاف ميزانيته البالغة 7 ملايين دولار، كما تجاوز توقعات رواد صناعة السينما، بألا تتجاوز إيرادات الفيلم 20 مليون دولار في نهاية هذا الأسبوع.
وحقق الفيلم، الذي أنتجته شركة Blumhouse Productions، التي أحرزت نجاحا كبيرا في صناعة أفلام الرعب، نحو 49 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.
ويعتبر فيلم الرجل الخفي، إعادة تقديم لفيلم يحمل الاسم نفسه، أنتج عام 1933، وهو محاولة من جانب شركة “يونيفرسال” لإعادة علامتها التجارية بقوة، بعد تجاربها السابقة، التي لم تحقق نجاحاً.
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