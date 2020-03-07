نقل تصوير فيلم Red Notice من إيطاليا.. بسبب “كورونا”

متابعة بتجـــــــــرد: قرر القائمون على تصوير فيلم Red Notice الأميركي، تغيير موقع التصوير من إيطاليا، إلى دولة أخرى، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا في عدة مدن إيطالية، وفق ما ذكره موقع “موفي نيوز” الفني.
وبحسب الموقع، فإن الفيلم، الذي يقوم ببطولته المصارع ونجم أفلام الحركة الأميركي دواين جونسون، المعروف باسم “الصخرة”، وريان رينولدز وغال غادوت، كان من المقرر البدء في تصويره خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن تفشي فيروس كورونا في إيطاليا عطل التصوير. ي
ذكر أن فيلم “ريد نوتيس” كان من المقرر عرضه في شهر يونيو من العام الجاري، وهو من إنتاج شبكة “نتفليكس”، حيث تعتبر ميزانيته واحدة من أكبر الميزانيات التي رصدتها خدمة البث الأميركية، والتي بلغت 160 مليون دولار.
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