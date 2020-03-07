“نتفليكس” تبحث عن صدارة البث التلفزيوني بـ”الحب أعمى”

متابعة بتجــــــــرد: تطمح عملاقة البث المشفر “نتفليكس” إلى السيطرة على البث التلفزيوني لجميع أنواع وفئات المشاهدين، مما يعني ضرورة أن تكون لديها دراما قوية وكوميديا، وحتى البرامج الواقعية، التي يمكن لزوجين أن يتعارفا فيها، من قبل أن يرى أحدهما الآخر، حسبما ترى “سي إن إن بزنس” الإخبارية.

“الحب أعمى” أو Love is Blind هو أحدث عرض لنتفليكس، الذي اعتبرته الشبكة الأميركية وسيلة لسيطرتها على سوق البث التلفزيوني، على الرغم من أن بعض النقاد اعتبروه ليس جيدا، حيث كتب دانييل داداريو، الناقد التلفزيوني الرئيسي لفاريتي، أنه برنامج ليس جيداً لكنه شيء.

وقالت “سي إن إن” إن البرنامج مهم لنتفليكس، التي لا زالت لا تسيطر على تلفزيون الواقع، الذي أثبت أنه يحظى بشعبية عن التلفزيون التقليدي، فعلى سبيل المثال، بلغ عدد مشاهدي الموسم الأخير من برنامج The Bachelor، على قناة ABC، نحو 7.7 ملايين مشاهد، تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاما.

وبحسب الشركة، فإن برنامج “الحب أعمى” كان العرض الأول الأكثر شعبية على خدمة نتفليكس في الولايات المتحدة، لذلك فإن هناك آمالاً معلقة عليه، في محاولة نتفليكس إعادة تعريف تجربة مشاهدة التلفزيون، التي ستجعلها تخوض المنافسة مع خدمات البث الأخرى بشكل قوي.