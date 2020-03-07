شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة: "صديقتى الأنتيم مرات زوجى السابقة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المطربة كارول سماحة، أنها محظوظة بصديقاتها وجيرانها، موضحة أنها أول شئ تفعله في الصباح هو الجري لمدة 45 دقيقة بالكمبوند التي تسكن فيه.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان "أمير كرارة"،: "صديقتي الأنتيم هي الأكس تبع زوجى.. كانت مرات زوجى.. حيث تزوجا 3 سنوات قبل انفصالهما".

وذكرت أنها شجعت العديد من السيدات في الكمبوند أن يشاركوها الجري كل صباح، موضحة أن جارتها هي المذيعة الشهيرة منى الشاذلي.

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وواصلت: "من يومين كنت محتاجة لمونة الساعة 12 بليل، قولت ازاي أكلم منى الشاذلي عشان تدور لي على لمونة في الثلاجة، وبعدين قولت لا مش هتصل مش معقول".

وكانت الفنانة اللبنانية الكبيرة، كارول سماحة، أحيت الثلاثاء الماضى، حفل BT100 بحضور كوكبة من الشخصيات العامة والمشاهير، ورموز مجتمع المال والأعمال، وهى الاحتفالية الأكبر فى الوسط الاقتصادى، لتوزيع الجوائز السنوية وتكريم كبار المسؤولين ومجتمع الأعمال.

وحظت الاحتفالية للعام الثالث على التوالى على رعاية مجلس الوزراء المصرى، ويرجع ذلك إلى النجاح الساحق الذى حققه الاحتفال على مدار العاميين السابقين وتصديقا من الحكومة المصرية متمثلة فى مجلس الوزراء والقطاع الخاص بكافة قطاعاته بالهدف الأسمى ل “bt100” وهو تسليط الضوء على الجهود المبذولة و الإنجازات التى حققتها الدولة بمختلف قطاعاتها.