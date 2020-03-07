شكرا لقرائتكم خبر عن ديناصورات وأسلحة نارية.. أول لقطات من كليب Eminem الجديد "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مطرب الراب الأمريكي الشهير Eminem، منذ قليل، اللقطات الأولى للفيديو كليب الجديد لأغنية Godzilla التى طرحها ضمن ألبومه الأخير، عبر حساباته المختلفة بمواقع السوشيال ميديا المختلفة، والتى ضمت ظهور ديناصورات فى الكليب وعدد من الأسلحة النارية.

وجاء الألبوم الحادي عشر لأسطورة الراب بعنوان Music to be Murdered by، ليضم 20 أغنية جديدة، بفيديو كليب واحد فقط بعنوان Darkness، الذى يدعو فيه إلى تشديد القوانين على الأسلحة فى أمريكا.

وسرد M البالغ من العمر 47 عاماً، فى كليبه الأخير Darkness، الحادث الشهير لمطلق النار فى لاس فيجاس، الذى أطلق النيران على الجمهور في مهرجان the Route 91 Music، في شهر أكتوبر 2017، وأسفر عن مقتل 58 شخصاً وإصابة أكثر من 413 شخصا فى أعنف إطلاق نار جماعى فى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

وظهر أسطورة الراب الشهير إمينيم - Eminem ضمن استعراضات حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ92 التى أقيمت على مسرح دولى بهوليوود، ليكون المفاجئة الأكبر من القائمين على الحفل للحاضرين، ليشعل الحفل بإدائه لأغنيته الشهيرة Lose Yourself التى توج بجائزة أفضل أغنية عام 2002 وتخلف أمينيم عن الحضور آنذاك.