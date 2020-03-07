شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى وصلاح عبدالله والحلفاوى.. اعرف تعليقات النجوم على صعود الزمالك لنصف نهائى أبطال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت الفرحة عدد من مشاهير مشجعى الكرة المصرية، عقب تأهل الأبيض للدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا بعد عبوره عقبة الترجي في مباراة دور الـ8 بنتيجة 3/2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

الفنان الكوميدى محمد هنيدى، نشر كوميك حول ثقته بفوز الزمالك، عبر حسابه ببموقع تويتر، وعلق قائلاً: "مبروووك للزمالك".



هنيدى

وقال المنتج السينمائى مدحت العدل، المعروف بانتمائه لنادى الزمالك: "مبروووك للملكي.. مدرب محترم ولاعبين رجال"، وفى نفس الإطار عبر الفنان صلاح عبد الله عن أداء مدرب نادى الزمالك، وقائلاً: "كارتيرون".

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مدحت العدل



الفنان صلاح عبد الله

وكتب المطرب الشعبى حكيم، عبر حسابه على انستجرام: "مبروك لمصر وللزمالك للتأهل للدور النصف نهائي لدوري أبطال أفريقيا.. مبروك للمصريين".

وعلق الفنان نبيل الحلفاوى، عبر حسابه بموقع تويتر: "النتيجة غير عادلة. والتأهل عادل. في الدقيقة أو الدقيقتين اللتين لعب فيهما الزمالك كرة قدم فعلية كان واضحا أن الفارق الفني لصالحه. النتيجة الطبيعية كانت يمكن أن تكون فوز الزمالك.. لولا أننا لم نر كرة من الفريقين طوال المباراة. مبروك للزمالك التأهل لدور الأربعة. وعقبال الأهلي غدا.".

واستطاع فريق الزمالك للمرة العاشرة في تاريخه الصعود إلى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، على حساب الترجى التونسي، أمس الجمعة، بنتيجة 3 / 2 فى مجموع المباراتين، رغما من خسارته الليلة فى ملعب رداس بهدف دون رد، قبل أن يفوز فى القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتأهل الزمالك للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال افريقيا بعدما نجح في عبر عقبة الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، بعدما انتهت مباراة اليوم بخسارة الزمالك بهدف نظيف ضمن مباريات العودة في دور الـ8، بعدما كان الزمالك قد حسم الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.