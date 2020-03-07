شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "ساعة شيطان" لـ خالد الصاوى يصور المشاهد الأخيرة للفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المخرج إبرام نشأت تصوير فيلم "ساعة شيطان"، الذي انتهى من تصوير معظم مشاهده، ويصور مشاهده الأخيرة بإحدى فيلات المنصورية، ومن المقرر عرض فيلم "ساعة شيطان" في عيد الأضحى المقبل.

والفيلم بطولة كل من خالد الصاوي، باسم السمرة، مني ممدوح، محمد عز، مصطفي أبو سريع، نانسي صلاح، رحمة حسن، إلهام عبد البديع، محمد بريقع، وبعض ضيوف الشرف، وتأليف دكتور أحمد عثمان، في أول تجربة سينمائية له .

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وتدور أحداث الفيلم في أجواء من الغموض والتشويق الممتزجة بالرعب، حيث يتناول قضية الألعاب والتطبيقات الإلكترونية، التي تقود إلى الانتحار مثل لعبة الحوت الأزرق والتي قد حصدت أرواح العشرات عالميًا، وكذلك يتناول الدوافع التي تقف وراء هؤلاء الأشخاص بلعب هذه اللعبة وذلك من خلال تناول نماذج لعدة شخصيات تلعب لعبة قاتلة والبحث في دوافعهم الاجتماعية والنفسية التي قادتهم لهذه اللعبة.

وكان آخر أعمال إبرام الإخراجية فيلم "زنزانة 7" من بطولة نضال الشافعي، أحمد زاهر، منة فضالي، مايا نصرى وأحمد التهامي، عبير صبري، مدحت تيخة، ومن تأليف حسام موسى، وكانت تدور أحداثه حول "حربى" الذى يتعرض لأزمة يدخل على أثرها السجن، ويلتقى "منصور" الذى يدخل السجن أيضًا على هامش إحدى القضايا داخل الزنزانة وتحدث بينهما صراعات وتظهر "ناهد" المحامية التي تلعب بـ"البيضة والحجر" التي تدخل هذا الصراع، وتتطور الأحداث".