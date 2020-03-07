شكرا لقرائتكم خبر عن مموتش مموتش.. أحمد حلمى يواجه فيروس كورونا بمقطع من فيلم 1000 مبروك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أحمد حلمى، جمهوره، بمقطع فيديو منذ قليل بمشهد من فيلمه الشهير 1000 مبروك، وهو يحتفل داخل الطائرة بنجاته من الموت، عبر مختلف منصات السوشيال ميديا وكتب "لما يجيلي دور برد عادى واخف منه"، في إشارة منه للوضع الحالي الذي يعاني منه العالم من تفشي فيروس كورونا.

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وكان حلمى قد بدأ التحضيرات لفيلمه الجديد، المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل، حسبما أعلن مؤخراً خلال مقابلته في أحد البرامج العربية، واكتفى بإعلانه عن تقديمه لفيلم جديد، دون الإفصاح عن اسم ومؤلف ومخرج الفيلم حتى الآن، كما أعلن عن دراسته لأكثر من سيناريو لتقديمه خلال الفترة المقبلة، حيث ينوى تقديم عمل سينمائى كل موسم.



جانب من الفيديو

وفى السياق نفسه، يدرس حلمى الاستعانة بمخرج ذو طابع كوميدي لفيلمه الجديد، وذلك من أجل زيادة منطقة الضحك في الأحداث، خاصة أنه اعترف في أكثر من لقاء أن فيلمه الأخير "خيال مآته" لم يكن "للضحك" بمقدار كافى، ولذلك تعرض للانتقاد نوعاً ما، خاصة أن المعروف عن حلمى تقديمه أفلام تتسم بجرعة ضحك كبيرة، وهو الأمر الذى يسعى إليه حلمى لتصحيح مساره السينمائى من جديد.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمى، فيلم "خيال مآتة، والذى عرض فى موسم عيد الأضحى الماضى، وشارك في بطولته بجانب أحمد حلمى، كل من منة شلبى، خالد الصاوي، حسن حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، أنعام سالوسة، رشوان توفيق، ياسر الطوبجى، وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 40 مليون جنيه.