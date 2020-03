شكرا لقرائتكم خبر عن فى أسبوعين.. هاريسون فورد يحقق 83 مليون دولار بـ فيلمه The Call of the Wild والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم The Call of the Wild، إيرادات وصلت إلى 82 مليون و 432 ألف دولار، في شباك التذاكر العالمى، وصل العمل الجديد إلى دور العرض يوم 21 فبراير الماضى، جنبا إلى حصوله على تقييم وصل إلى %63 على موقع Rotten Tomatoes، وانقسمت الإيرادات بين 48 مليون و 601 ألف دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، و 33 مليون دولار و 831 ألف دولار أمريكى حول العالم. ويدور الفيلم الجديد حول كلب يضيع من عائلته الأصلية، وثم يتم اختطافه ليصل إلى مكان جليدى، وبالتالى سيكون عليه التعلم أن يصبح كلب زلاجات، وسيكافح الكلب من أجل البقاء في البرية في ألاسكا، وذلك مع صديقه الجديد، الذى يحاول الحفاظ على سلامته، وتعليمه كل ما هو جديد عليه. وصلت مدة الفيلم الجديد إلى ساعة و 40 دقيقة، الفيلم من إخراج كريس ساندرز، وتأليف مايكل جرين، جاك لندن، وإجيرتون ريرسون يونج، ومن إنتاج شركتى ديزنى، و20th century. فيلم The Call of the Wildمن بطولة مجموعة متميزة من الممثلين جنبا إلى هاريسون فورد، وهم كارين جيلان، برادلي ويتفورد، دان ستيفنز، جان لوي كيلي، كارا جي، ويس براون، عمر سي، كولين وودل، تيري نوترى، بريستون بيلي، جاري سيفرز، سكوت ماكدونالد، مايكل هورس، آدم فيرجوس. كما أعلنت شركة 20th Century، أنها ستستعين بمخرج فيلم Maze Runner، ويس بال، لإخراج الجزء الجديد من سلسلة أفلام Planet of the Apesالجديد، وبالرغم من ذلك لم تكشف الشركة عن أي معلومات حول الجزء الجديد. Advertisements بدءا من عام 1968، أنتجت الشركة 5 أفلام من السلسلة استنادًا إلى رواية بيير بول الفرنسية مع سلسلة السبعينيات، ومن ثم بدأ العمل على سلسلة حرب النجوم "Star War "، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline ". وكانت قد كشفت شركة ديزنى عن بعض ملامح خطتها للعام الجديد، التى تضمنت تنفيذ أجزاء جديدة لسلسلة الأفلام الشهيرةPlanet of the Apes.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فى أسبوعين.. هاريسون فورد يحقق 83 مليون دولار بـ فيلمه The Call of the Wild لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.