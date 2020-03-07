شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يحيى حفل داخل الجامعة الأمريكية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المطرب محمد حماقى حفل غنائى بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة وسط ترحيب كبيرا من طلاب الجامعة وبحضور الآلاف من الشباب.

صعد حماقى، على خشبة المسرح وردد أغنية "نفسى ابقى جنب" وسط هتافات محبيه التى امتدت طوال فقرته وشهدت العديد من الأحداث والكواليس، كما حرص فى بداية فقرته على تحية الجمهور وأكد على سعادته بوجوده .

وقدم محمد حماقى أغانى، دارى و جرى إيه وماينى، بالإضافة إلى"ما بلاش" ويا ستار وسط هتافات وغناء الجمهور له ، وطلبة إعادته أكثر من مرة، وفى ختام فقرته قدم حماقى أغانى، "بقت عادة " و "من قلبى بغنى".





























وأحيا حماقي مؤخرا حفل في دبى، ضمن فعاليات الدورة ال 25 من مهرجان دبي للتسوق، الذي احتضنته مدينة جميرا ، وحرص على مشاركة جمهوره، بمجموعة صور منها عبر حسابه بموقع انستجرام، وقال "حتى نلتقي مرة آخري، شكراً لكم جميعاً "، وغنى مجموعة مميزة من أعماله، منها "ما بلاش"، و"واحدة واحدة"، و"أجمل يوم"، و"وافتكرت"، إلى جانب عدد من أغنيات ألبومه الأخير.

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وعلى سياق أخر، توجه حماقى بالشكر إلى جمهوره بعد تكريمه فى مهرجان "كذا آرت" الذى أقيم فى مدينة كازابلانكا بالمغرب، بعد حصوله على جائزة نجم عام 2019 وسفير الإنسانية. حماقى نشر صورا خلال تكريمه، وعلق قائلاً: "شكراً على ثقتكم ودعمكم المستمر من حفل تكريمي في المغرب وحصولى على جائزة نجم عام 2019 وسفير الإنسانية".

وكان النجم محمد حماقى قد عقد مؤتمرًا صحفيًا فى مدينة كازابلانكا المغربية، خلال مشاركته فى مهرجان كازا آرت، وكشف حماقى خلال المؤتمر الصحفى تدريبه على اللهجة المغربية من أجل تقديم أغنية بها تم الاستقرار عليها بالفعل.