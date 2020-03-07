شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تطرح كليب أغنية Me Gusta..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الفنانة الكولومبية شاكيرا كليب أغنية Me Gusta عبر قناتها على موقع الفيديوهات القصيرة يوتيوب، وذلك بعد أدائها الرائع في السوبر بول الشهر الماضى.

وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، أن النجمة الكولومبية البالغة من العمر 43 عاما، بدت برشاقة وفى نصف عمرها تقريبا، وارتدت ما لا يقل من أربعة باروكات وتسريحات شعر مختلفة.

حصد كليب أغنية Me Gusta على أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد مرور 5 ساعات من طرحها على يوتيوب.

يشار إلى أن النجمة العالمية شاكيرا، حرصت على مشاركة جمهورها، بمقطع فيديو اثناء عرضها بكرنفال دي بارانكويلا 2020، عبر حسابها الشخصى بموقع الصور انستجرام، موجهًا الشكر للقائمين على الكرنفال، وظهرت النجمة في مقطع الفيديو الذي نشرته وهي تؤدى رقصاتها الشهيرة أمام عدد كبير من الجمهور.

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واحتفلت المطربة الكولومبية منذ ايام، بوصول أغنيتها Chantaje الشهيرة، مع المطرب العالمي مالوما، لأكثر من 2.5 مليار مشاهدة، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، منذ طرحها فى 2016، ونشرت مقطع فيديو من الكليب، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، لتحتفى بهذا الأنجاز الجديد الذى حققته فى مسيرتها الفنية، وسرعان ما استقبلت عشرات الآلاف من التعليقات.

ودشنت شاكيرا منذ أيام، تحدى جديد على مواقع السوشيال ميديا، حيث يتم تقليد رقصة تشامبيتا الافرو كولومبية، المستوحى من حفلها الفنى في عرض السوبر بول، والتى ابهرت من خلال المشجعين بأدائها المذهل المثير للإعجاب، وسرعان ما انتشر بشكل كبير.

وأحيت النجمتان جنيفر لوبيز وشاكيرا حفل السوبر بول، ووفقاً لبحث نيلسن ميديا فإن أكثر من 103 ملايين شخص، شاهدوا العرض المسرحي، في نصف نهائي Super Bowl، والذي يمثل نموا بنسبة 4% عن العام الماضى الذى ترأسه Maroon 5.

وسوبر بول هي مباراة كرة القدم الأميركية السوبر التي تجرى بين الفريقين الفائزين من تصفيات AFC وNFC، وهما كانساس سيتي تشيفز وسان فرانسيسكو 49. وحصل الفائز على بطولة الدوري والكأس التي تسمى "السوبر بول".