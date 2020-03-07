شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يؤجل 3 حفلات لـ عمر كمال وحسن شاكوش في تونس والامارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال فيروس كورونا المنتشر فى جميع أنحاء العالم يلقى بظلاله على الأحداث الفنية المختلفة، حيث تم تأجيل حفلين للمطربين الشعبيين عمر كمال وحسن شاكوش في دولة تونس والذى كان مقرر لهما اليوم الجمعة وغدا السبت، ليكون موعدهما الجديد يومى 17 و 18 من شهر مارس الجارى، كما تأجل لهما حفل أيضا في دولة الامارات والذى كان مقرر له يوم 26 مارس، بعد قرار رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بحظر المسافرين المصريين من الدخول إلى الأراضى الإماراتية لحين إشعار آخر.

وكان مطربى المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، طرحوا منذ أيام أغنية جديدة بعنوان "عود البطل"، والتي حققت قرابة 8 مليون مشاهدة فى أقل من 48 ساعة، عبر قناة شاكوش على موقع يوتيوب، لتواصل بذلك الأغنية طريق نجاحها وانتشارها بين الجمهور.

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وتأتى هذه المشاهدات بعد حذف الأغنية على يوتيوب قبل يوم عقب تحقيقها 6 ملايين مشاهدة فى غضون 24 ساعة فقط من طرحها المرة الأولى، ويرجع حذف أغنية عود البطل لمطربى المهرجان حسن شاكوش وعمر كمال، إلى انتهاك حقوق الملكية لإحدى الشركات التى قدمت بلاغ ضد الأغنية، اتهم من خلاله مطرب المهرجانات حسن جاكسون المطربان عمر وشاكوش بسرقة لحن مهرجان "خطفتنى".

وكان عمر كمال قد احتفل خلال الساعات الأولى من أمس الخميس، بحصد أول مليون مشاهد بعد طرح مهرجان عود البطل مرة أخرى، بـ6 ساعات عبر القناة نفسها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وكانت حققت نجاحات كبيرة فى المرة الأولى، حيث حصدت 6 ملايين مشاهدة خلال 24 ساعة، ثم حذفت بسبب شكاوى انتهاك لحقوق الملكية الفكرية بإحدى المهرجانات، زعمت أنها سرقت اللحن.

وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع فيس بوك: "أول مليون فى 6 ساعات أهو والعداد هيشتغل.. نزلناها تانى وأول مليون فى 6 ساعات"، وتعد أغنية "عود البطل" أول أغنية يطرحها المطربان بعد الأزمة الأخيرة مع نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هانى شاكر والتى أصدرت قرارا بمنع مطربى المهرجانات بمزاولة نشاطهما الفنى من الحفلات والأفراح وخلافه.