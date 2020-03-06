تقلا شمعون تطالب بالمساواة في اليوم العالمي للمرأة

متابعة بتجـــــــــرد: أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية شعار “مجتمع متساوٍ هو مجتمع مُمَكَّن.. كلنا للمساواة” بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 آذار الجاري.
وتعاونت الهيئة مع الممثلة تقلا شمعون في الحملة الرامية إلى إظهار الأثر الإيجابي لتقليص الفجوة في المساواة بين النساء والرجال على النمو الاقتصادي والاجتماعي في المجتمعات.
وظهرت تقلا شمعون على مواقع التواصل الإجتماعي بصورة تعتمد فيها وضعية اليدين المعبّرة عن المساواة التي تمّ اعتمادها عالمياً، وأرفقتها بالتعليق التالي: “المرأة أساس المجتمع، كوني متمكّنة”.
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