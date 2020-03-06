شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة ياسمين والعوضي.. هل تعترف السندريلا بحبها للعندليب في عصر فيس بوك؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في الوقت الذي انتشرت فيه قصة ارتباط الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، وأصحبت حكايتهما مكشوفة الأسرار على مواقع السوشيال ميديا، عاد البعض بذاكرتهم إلى زمن الأبيض والأسود، متذكرين عددًا من قصص الحب التي ظلت سرًا بين أطرافها، وأهم تلك القصص حكاية حب السندريلا سعاد حسنى والعندليب عبد الحليم حافظ، التي لم تتكشف بعض أسرارها حتى بعد وفاتهما.

الفيديو التالي يرصد تلك الحكاية، وهل كان يمكن أن تعلن أسرارها سعاد حسنى، مثلما فعلت ياسمين عبد العزيز، لو كانت السندريلا تعيش في عصر السوشيال ميديا.

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