شكرا لقرائتكم خبر عن "بين بحرين" يفوز كأحسن فيلم في ختام مهرجان المركز الكاثوليكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح المركز الكاثوليكى للسينما في دورته الـ 68 برئاسة الاب بطرس دانيال في فعاليات الختام جائزة أحسن فيلم لـ "بين بحرين" وأحسن ممثل محمود فارس واحسن ممثلة فاطمة عادل واحسن مونتاج يامن زكريا عن فيلم "بين بحرين" واحسن سناريست امانى السويسى عن فيلم "بين بحرين" واحسن مخرج انس طلبة وأحسن ممثل تانى للفنان محمد فراج عن فيلم "الممر"

كما منحت إدارة المهرجان الكاثوليكى للسينما جائزة التحكيم الخاصة للمخرج شريف عرفة عن فيلم "الممر" كما فاز من الفنان طارق عبد العزيز على شهادة تقدير عن فيلم "جريمة الايموبيليا" واحمد مالك عن فيلم "الضيف"

وكان مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ 68 برئاسة الأب بطرس دانيال، أعلن عن الأفلام الخمسة الذى سيتم عرضهم خلال فعاليات هذه الدورة وهم، فيلم "الضيف" للمخرج هادي الباجوري، فيلم "جريمة الإيموبيليا" للمخرج خالد الحجر، فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، فيلم "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة، فيلم "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.

ويتكون أعضاء لجنة تحكيم هذه الدورة برئاسة السيناريست عاطف بشاى، وعضوية كلا من، الفنانة رغدة، الفنان أحمد بدير، الفنانة لقاء الخميسي، المخرج هاني لاشين، المونتيرة د.غادة جُبارة، مدير التصوير سامح سليم، الموسيقار راجح داود، الناقد عصام زكريا.

وهذه الدورة مهداه للمخرج سمير سيف الذى يعد واحد من أهم مخرجى السينما المصرية، الذين قدموا أعمالا شديدة التميز مع كبار النجوم، مثل "المشبوه"، للزعيم عادل إمام وسعاد حسنى، وبعد النجاح الكبير لهذا الفيلم قدم العديد من الأفلام المهمة للزعيم عادل إمام منها "النمر والأنثى" و"الهلفوت" و"احترس من الخط" و"شمس الزناتى"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز فى فيلم "سوق المتعة"، ومع النجم الكبير الراحل أحمد زكى فى فيلم "معالى الوزير"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل نور الشريف فى فيلمى "غريب فى بيتى" و"عيش الغراب".

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