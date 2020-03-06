- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ماذا ارتدت رانيا فريد شوقي في افتتاح مهرجان الأقصر والان مع تفاصيل الخبر
وكانت قد استقبلت فرقة رضا نجوم مهرجان الاقصر وضيوفه أمام معبد الأقصر برقصة الأقصر بلدنا بلد سياح، ثم دخل النجوم على الريد كاربت لحضور حفل الافتتاح في دورته التاسعة، التي يترأسها السيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني، وذلك بمعبد الأقصر، والذي استعد بشكل خاص لاستقبال هذا الحدث بإنشاء مسرح خاص تم تدشينه لاستقبال فعاليات المهرجان، التي تستمر من ٦ إلى١٢ مارس.
وتوافد عدد من الفنانين والنقاد والإعلاميين على حفل افتتاح مهرجان الاقصر للسينما الافريقية فى دورته التاسعة، حيث حضر كل من الفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو عبد الجليل وزينة وإلهام شاهين والنجمة لبلبة ورانيا فريد شوقي وأسرة الفنان الراحل فريد شوقي والفنان سيد رجب والفنانة سلوى محمد علي والفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان مع ابنته وحفيده، والناقد الفني طارق الشناوي والناقد عصام زكريا وآخرون وجدير بالذكر أن هذه الدورة تحمل اسم الفنان الراحل فريد شوقي.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد ماذا ارتدت رانيا فريد شوقي في افتتاح مهرجان الأقصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.