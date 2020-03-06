فن ومشاهير

شاهد ماذا ارتدت رانيا فريد شوقي في افتتاح مهرجان الأقصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتدت النجمة رانيا فريد شوقي خلال حفل افتتاح مهرجان الاقصر للسينما الافريقية وشاحا مرسوم عليه صور والدها الفنان الراحل فريد شوقي الذي يكرمه المهرجان وتحمل الدورة اسمه، وكشفت رانيا لليوم السابع في فيديو خاص تفاصيل الفكرة التي قررت ان تظهر بها في المهرجان بوشاح يحمل صور وحش الشاشة وصور لكاميرات السينما. 

 

وكانت قد استقبلت فرقة رضا نجوم مهرجان الاقصر وضيوفه أمام معبد الأقصر برقصة الأقصر بلدنا بلد سياح، ثم دخل النجوم على الريد كاربت لحضور حفل الافتتاح في دورته التاسعة، التي يترأسها السيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني، وذلك بمعبد الأقصر، والذي استعد بشكل خاص لاستقبال هذا الحدث بإنشاء مسرح خاص تم تدشينه لاستقبال فعاليات المهرجان، التي تستمر من ٦ إلى١٢ مارس. 

 

وتوافد عدد من الفنانين والنقاد والإعلاميين على حفل افتتاح مهرجان الاقصر للسينما الافريقية فى دورته التاسعة، حيث حضر كل من الفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو عبد الجليل وزينة وإلهام شاهين والنجمة لبلبة ورانيا فريد شوقي وأسرة الفنان الراحل فريد شوقي والفنان سيد رجب والفنانة سلوى محمد علي والفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان مع ابنته وحفيده، والناقد الفني طارق الشناوي والناقد عصام زكريا وآخرون وجدير بالذكر أن هذه الدورة تحمل اسم الفنان الراحل فريد شوقي.

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نجوم-الفن-والسينما-المصريين-والأفارقة-يتوافدون-على-معبد-الأقصر-بالمراكب-النيلية-(1)

 

 

نجومالفن-والسينما-المصريين-والأفارقة-يتوافدون-على-معبد-الأقصر-بالمراكب-النيلية

 

 

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