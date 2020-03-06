شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة الحرم المكي وبدعوة لرفع البلاء.. هكذا واجع سعد لمجرد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم المغربي سعد لمجرد، على نشر صورة للحرم المكي الشريف اثناء عملية التعقيم والتطهير من فيروس كورونا، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام ليدعو برفع البلاء عن العالم بسبب تفشي الفيروس.

وقال لمجرد داعياً "يا شارح الصدور ومطهر القلوب وميسر الأمور، يا باسط اليدين بالرحمة اللهم نقينا من الهم والحزن، وافتح لنا أبواب السعادة والأمل، اللهم وارزقنا صبراً جميلاً وعملاً صالحاً وتوفيقاً من عندك اللهم انا ‏نستودعك البيت الحرام، وأهله وزوّاره وخُدّامه وعُمّاره، اللهم ادفع عنّا الغلاء والوباء والربا والزلازل والمحن، ما ظهر منها وما بطن".

وشارك لمجرد مؤخراً في حفلات داخل المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، وهي المرة الاولي التي يشارك فيها داخل السعودية بحفل غنائي.

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وفى 18 ديسمبر الماضى عاد لمجرد لإحياء الحفلات الغنائية، بعد غياب 3 سنوات، وذلك بغنائه ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى فى المملكة العربية السعودية.

وكانت السلطات الفرنسية فد القت القبض على المغنى سعد لمجرد سبتمبر قبل الماضى، حيث أعلن القضاء الفرنسى رسميًا إعادته للحبس مرة أخرى، على خلفية نفس قضية الاغتصاب التى خرج منها بكفالة 150 ألف يورو، لكن يبدو أنها لم تكن كافية لحصوله على البراءة، ويواجه تهمة اغتصاب جديدة إلى جانب تهمة لورا، وهى التى دفعت المحكمة إلى وضعه مجددًا فى السجن رهن الاعتقال الاحتياطى بانتظار البتّ فى القضية.

ويستعد الفنان المغربى سعد لمجرد لخوض تجربة التمثيل فى مسلسل من بطولته، كان تعاقد عليه منذ فترة لكن تم تأجيله بسبب القضايا التى أبعدته عن الوسط الفنى لسنوات.