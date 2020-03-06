شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تستشهد بأية قرآنية للتعبير عن أزمتها مع شقيقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه الفنانة ياسمين عبد العزيز، أزمة كبيرة بعد الهجوم الكبير من شقيقها وائل عبد العزيز، بسبب علاقتها العاطفية مع الفنان أحمد العوضى، إلا أنها منذ الأزمة تواصل حيياتها بشكل طبيعي دون التطرق إليها وتجاهلها تماما.

الفنانة ياسمين عبد العزيز، نشرت صورة للآية القرآنية:"وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ"، حيث ألمحت من خلالها التعبير عن أزمتها الأخيرة، وما تعرضت له، عبر حسابها بموقع انستجرام.



ياسمين عبد العزيز

وتلقت الفنانة ياسمين بد العزيز، العديد من دعوات ورسائل الدعم من محبيها بعد نشرها الآية القرآنية بتجاوز تلك الأزمة، حيث وجهت بعضهم كلمات تعمل على مؤازرها، حيث قالت أية: "ربنا يفرح قلبك يارب يبعد عنك كل حزن وكل شر يارب العالمين"، وكتب آخر :" طول ما أنتى مش بتخالفي شريعة ربنا تبقي صح واحنا بعد ربك هنكون جنبك".

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يشار إلى أنه ما زالت أصداء هجوم الممثل وائل عبد العزيز شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز مستمرة حيث وجهت إليها بوست طويل يستفسر من خلاله عن علاقتها بالفنان أحمد العوضى.

كذلك شارك أمير طعيمة في ترند ياسمين وقال "اللى يجيب سيرة أخته فى العلن يبقى مش راجل ومش مهم أصلاً تعرف مبرراته هو إيه اللى حصل فى الدنيا؟".

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد تفاعل عدد كبير من النجوم والفنانين على الصورة التي نشرتها ياسمين عبر حسابها على انستجرام، وصرحت فيها بحبه لأحمد العوضى، بل أن هؤلاء النجوم دعموها ووقفوا فى صفها من بينهم دينا فؤاد وبدرية طلبة وريهام سعيد وانجى علاء، وسوسن بدر، وإيمى سالم وحسام الحسينى.