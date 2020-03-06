شكرا لقرائتكم خبر عن اية عبدالله تغني "انا بستناك" لنجاة في حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احيت المطربة الشابة آية عبدالله حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما للعام الثانى على التوالى والمقيم داخل كنيسة الآباء الفرنسيسكان،اية بدات الحفل باغنية "الحب ليه علامات" وبعدها قدمت اغنية انا صعيدية بالاضافة إلي تقديمها الي اغنية "انا بستناك ليلة شمعة سهرانة" واغنية كلموني تاني عنك لام كلثوم.

ومن جانبها أعربت آية عبد الله عن سعادتها بإحياء الحفل الختامى لمهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما للعام الثانى على التوالى وقالت : شرف لى مشاركتى وإحيائى لحفل عريق مثل المهرجان الكاثوليكى للسينما للعام الثانى على التوالى وتحت قيادة شخص عظيم مثل الأب بطرس دانيال .

من ناحية أخرى انتهت المطربة آية عبدالله من تسجيل وتصوير أغنية قلبى حزين والتى أهدتها إلى روح الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك.

وكان مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ 68 برئاسة الأب بطرس دانيال، أعلن عن الأفلام الخمسة الذى سيتم عرضهم خلال فعاليات هذه الدورة وهم، فيلم "الضيف" للمخرج هادي الباجوري، فيلم "جريمة الإيموبيليا" للمخرج خالد الحجر، فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، فيلم "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة، فيلم "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.

ويتكون أعضاء لجنة تحكيم هذه الدورة برئاسة السيناريست عاطف بشاى، وعضوية كلا من، الفنانة رغدة، الفنان أحمد بدير، الفنانة لقاء الخميسي، المخرج هاني لاشين، المونتيرة د.غادة جُبارة، مدير التصوير سامح سليم، الموسيقار راجح داود، الناقد عصام زكريا.

سمير سيف واحد من أهم مخرجى السينما المصرية، الذين قدموا أعمالا شديدة التميز مع كبار النجوم، مثل "المشبوه"، للزعيم عادل إمام وسعاد حسنى، وبعد النجاح الكبير لهذا الفيلم قدم العديد من الأفلام المهمة للزعيم عادل إمام منها "النمر والأنثى" و"الهلفوت" و"احترس من الخط" و"شمس الزناتى"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز فى فيلم "سوق المتعة"، ومع النجم الكبير الراحل أحمد زكى فى فيلم "معالى الوزير"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل نور الشريف فى فيلمى "غريب فى بيتى" و"عيش الغراب".