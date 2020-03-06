شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب فيروس كورونا.. فيلم No Time to Die يخسر 50 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت بعض التقارير، أن ستوديوهات MGM خسرت مبالغ ضخمة تتراوح بين 30:50 مليون دولار بسبب تأجيل فيلم الاكشن No Time to Die، بطولة الممثل العالمي دانيال كريج، من شهر إبريل المقبل لشهر نوفمبر بسبب أحداث فيروس كورونا التي يعاني منها العالم.

ووفقاً لجريدة collider، فإن الفيلم الذى كان ينتظر عرضه في شهر إبريل المقبل، تكبد الكثير من الخسارة بسبب تأجيل عرضه لشهر نوفمبر، وإيقاف عرضه فى جميع أنحاء العالم من اليابان وصولاً لإيطاليا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأبرز التقرير، أن الشركة المنتجة للفيلم كانت تتوقع افتتاحية ضخمة في الأسبوع الأول من عرضه تتراوح من 200:300 مليون دولار، وحصيلة إيرادات تصل لمليار دولار خلال منافسته في الشهر الأول من عرضه، وسرعان ما تغيرت الخطط وتم تأجيله لشهر نوفمبر المقبل.

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الفيلم الجديد هو النسخة الـ 25 من السلسلة، حيث قدم كريج قبل عدة سنوات فيلم Specter، وحقق نجاحا كبيرا، ويشارك في بطولة هذا الفيلم نجم الأوسكار العام الماضى، رامي مالك حيث يجسد الشخصية الشريرة.

وفى سياق متصل، طرحت الشركة المنتجة لفيلم جيمس بوند منذ أيام، أغنية الفيلم، وتم اختيار بيلى إيليش لها فى هذه النسخة، حيث بلغت عدد مشاهدات الأغنية حتى الآن على "يوتيوب"، أكثر من 16 مليون مشاهدة منذ طرحها.

وتدور قصة الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.