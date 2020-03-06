شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة: "فيروسات كورونا وأخواتها.. هل هو غضب من الله؟" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المطرب اللبناني راغب علامة، أن ما يحدث في الكرة الأرضية من انتشار فيروس كورونا هو حتما غضب الطبيعة من الإنسان الذى دمر البيئة والإنسانية والقيَم من أجل المال، موضحا أن غضب الطبيعة هو من غضب الله.

وقال راغب علامة، عبر حسابه بموقع تويتر:" ڤيروسات كورونا وأخواتها هل هو غضب من الله سبحانه تعالى؟ ما يحصل في الكرة الأرضية هو حتماً غضب الطبيعة على الإنسان الذي دمٌر البيئة والإنسانية والقيَم من أجل المال. غضب الطبيعة هو من غضب الله ! هل سيعود الإنسان الى رشده ليحمي الطبيعة وهي هبة من الله ؟ أم سينتظر كل عام غضب جديد؟".

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يشار إلى أنها لم تكن المرة الأولى التي يتحدث فيها الفنان اللبنانى راغب علامة عن فيروس كورونا، حيث سبق وأن نشر فيديو لحيله جديدة لمصافحة أصدقائه وزملائه خوفا من الإصابة والعدوى بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، خاصة بعد الإعلان عن إصابة 4 حالات بالفيروس المستجد فى لبنان.

راغب علامة، نشر عبر حسابه على تويتر، فيديو يظهر مصافحته لأحد أصدقائه عن طريق "الأقدام" مع تبادل القبلات فى الهواء، أرفقه بتعليق: "أيام الكورونا".