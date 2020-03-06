فيديو| "كلنا زي الفل وربنا يحمي بلدنا".. زينة وإلهام شاهين تعلقان على انتشار فيروس "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

فيديو- أسماء يسري:

علق كل من الفنانة زينة والفنانة إلهام شاهين على انتشار فيروس كورونا مؤخرًا، في بلدان كثيرة، وذلك على هامش حضورهما حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته التاسعة.

وقالت الفنانة إلهام شاهين لكاميرا "الخليج 365" :"مفيش حاجة خالص، أنا مطمنة، كلنا كويسين زي الفل، ما فيش حاجة في مصر، الفيروس مش موجود في مصر".

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بينما علقت الفنانة زينة: " بنقول يارب، ربنا يحمي البلد ويحفظنا كلنا يارب".

وتوافد على حفل افتتاح مهرجان الأقصر، عدد من نجوم الفن من بينهم: الفنان محمود حميدة مع كريمته وحفيده، الفنان عمرو عبدالجليل، والفنان سيد رجب، الفنانة رانيا فريد شوقي،

وفي سياق اَخر، كشفت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في بيان مشترك أن 12 مصرياً أصيبوا بفيروس كورونا من بين طاقم العاملين على متن السفينة السياحية، وأوضح البيان أن الإصابة تم انتقالها من سائحة تايوانية من أصل أمريكى كانت على متن الباخرة النيلية التي انطلقت من أسوان إلى الأقصر.