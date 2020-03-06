عمرو عبدالجليل: "أول مرة في حياتي أتكرم ومتشكرين يا مهرجان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أعرب الفنان عمرو عبدالجليل عن سعادته، بتكريمه من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، في حفل افتتاح دورته التاسعة، والذي أقيم في معبد الأقصر، مساء اليوم الجمعة.

وقال عمرو "أول مرة في حياتي اتكرم، وبدال ما نقول آسفين يا صلاح، هنقول متشكرين يا مهرجان".

يُذكر أن المهرجان شهد تكريم زينة، ميمونة ندياي، اسم الراحل أسامة فوزي، اسم الراحلة عقيلة راتب، واسم "وحش الشاشة" فريد شوقي، الذي تحمل الدورة اسمه.