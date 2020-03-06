"الأقصر للسينما الأفريقية" يحتفي بالراحل أسامة فوزي.. وحميدة: أهم مخرج في حياتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفى مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، في دورته التاسعة بالمخرج الراحل أسامة فوزي، وتسلمت درع التكريم شقيقته عفاف جرجس فوزي.

وقال عنه الفنان محمود حميدة "مخرج مهم في حياتي، عملت معاه 3 أفلام، أسامة أخرجلي أهم ٣ أفلام في حياتي، طوروني كممثل، والتفاهم معاه كان سهل جدا، أسامة فوزي من أكبر مخرجي السينما المصرية، رحمة الله عليه رحل لكن بقيت أفلامه".

كما تم تكريم اسم الفنانة عقيلة راتب، وتسلمت درع التكرين حفيدتها جيهان زكي.

المهرجان يشهد حضور عدد كبير من نجوم الفن، بينهم "زينة، مصطفى شعبان، إلهام شاهين، سلوى محمد علي، رانيا يوسف، سيد رجب".