في افتتاح "الأقصر السينمائي".. محمود حميدة: أفريقيا هي الأرض الأم بالنسبة لي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
ألقى الفنان محمود حميدة كلمة، على حضور حفل افتتاح الدورة التاسعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.
وقال "أفريقيا هي الأرض الأم بالنسبة لي وباقي ابنائها، هي العالم أجمع، منها ننطلق لباقي أجزاء المعمورة طوعًا أو كرهًا لنتعرف عليها ونعرفها بنا، وهذا الفعل ينطلق من خلال السينما حيث الكاميرا".
وتابع "مهرجان الأقصر يطمح أن يكون له دور في هذا الفعل الإنساني من خلال محاولة الجمع لصناع السينما".
وقدمت الحفل منى سلمان والنجمة التونسية سناء يوسف.
يرأس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، وتحمل الدورة التاسعة اسم الفنان الراحل فريد شوقي، إذ يتم الاحتفال بمئويته في حضور أسرته، ومن المقرر أن يتم تكريم فرقة رضا بمناسبة مرور 60 عامًا على تأسيسها.
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