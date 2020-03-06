زينة: التكريم من بلدي أغلى وسعيدة بوجودي في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعربت الفنانة زينة عن سعادتها بالتكريم الذي حصلت عليه من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته التاسعة.

وقالت "سعيدة بالتكريم لأنه من مهرجان بلدي، التكريم مهم لأي فنان، بس التكريم من بلدك أغلى، شكرًا على التكريم وإن شاء الله أكون قده، ومبسوطة اني معاكم ومع النجوم الأفارقة".

وشهد المهرجان الذي أقيم حفل افتتاحه في معبد الأقصر، تكريم الفنانة الأفريقية ميمونة ندياي، التي شاركت كعضو لجتة تحكيم في إحدى دورات مهرجان كان السينمائي.