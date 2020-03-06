"بين بحرين" يستحوذ على جوائز الدورة الـ68 للمهرجان الكاثوليكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

اختتمت مساء اليوم الجمعة، فعاليات الدورة الـ68 لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري، برئاسة الأب بطرس دانيال، وذلك وسط حضور عدد من الفنانين.

وتنافس على جوائز المهرجان هذا العام 5 أفلام هى"الضيف" و"جريمة الايموبيليا" و"لما بنتولد" و"بين بحرين" و"الممر".

ونستعرض أسماء الفائزين بجوائز المهرجان، في التقرير التالي:

- حصد فيلم"بين بحرين" على 8 جوائز، وهى أحسن فيلم وأحسن مخرج لأنس طلبة وأحسن ممثلة لفاطمة عادل وأحسن سيناريو لأماني السويسي، واحسن موسيقى تصويرية للموسيقار خالد الكمار، وشهادة تقدير لمهندس الصوت أحمد جابر وجائزة أحسن مونتاج ليامن زكريا.

- حصد الفنان طارق عبد العزيز، على شهادة تقدير عن دوره في فيلم "جريمة الايموبيليا".

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- حصد الفنان أحمد مالك على شهادة تقدير عن دوره في فيلم"الضيف".

- حصد الفنان محمد فراج جائزة أحسن ممثل دور ثاني عن دوره في فيلم "الممر".

- حصد مدير التصوير أيمن أبو المكارم على جائزة أحسن تصوير عن فيلم "الممر".

- حصد مهندس الديكور باسل حسام على جائزة أحسن ديكور عن فيلم "الممر".

- حصد المخرج شريف عرفة على جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن فيلم "الممر".

وتشكّلت لجنة الاختيار برئاسة الأب بطرس دانيال، والسيناريست عاطف بشاي، وعضوية الفنانة رغدة، والفنان أحمد بدير، والفنانة لقاء الخميسي، والمخرج هاني لاشين، والمونتيرة غادة جُبارة، ومدير التصوير سامح سليم، والموسيقار راجح داود، والناقد عصام زكريا.