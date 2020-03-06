بشكل مفاجئ.. مؤلفة مسلسل "بخط الإيد" تعلن اعتزالها الكتابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت السيناريست هالة الزغندي، بشكل مفاجئ عن قرارها اعتزالها الكتابة.

وكتبت الزغندي، عبر حسابها على"فيسبوك": "أيوة والله أنا سبت الشغلانة.. مش عايزة أبقى كاتبة سيناريو تاني..إيه الغريب ف كدة؟!".

وتابعت: "والله ماله علاقة بإحباط ولا مشاكل ولا قلة صبر.. بالعكس أنا خارجة وليا مسلسل ناجح بيتعرض ومعتذرة عن ٣ مسلسلات غيره.. كل الحكاية إني عايزة أغير طريقي وأوصل أفكاري للناس بطرق تانية يمكن أنجح برده ويمكن ما نجحش".

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واستكملت: "مش مشكلة هجرب حاجة تالتة ورابعة.. إحنا ورانا إيه.. أنا كدة، والقريبين مني أوي مش مستغربين ع فكرة".

وأضافت: "كلمة أخيرة لكل واحد خايف يسيب شغله بسبب الفلوس أو حسابات النجاح أو الاستقرار أو كلام الناس.. اسأل نفسك بينك وبين نفسك.. أنت مبسوط؟ ولا روحك بتناديك للتغيير؟".

يذكر أن، آخر أعمال هالة، هو مسلسل"بخط الإيد" الذي يعرض حاليًا، وهو من إخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة: أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، وعدد من الفنانين.