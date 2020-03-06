بالصور| خالد جلال يتسلم درع تكريم فرقة رضا من "الأقصر للسينما الأفريقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

استلم المخرج الكبير خالد جلال، تكريم فرقة رضا للفنون الشعبية، من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وسلمه التكريم السيناريست سيد فؤاد، رئيس المهرجان.

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كانت فرقة رضا للفنون الشعبية، قدمت فقرة فنية في حفل افتتاح الدورة التاسعة، المُقام في معبد الأقصر، ضمت لوحة بعنوان "الأقصر بلدنا".

كما ألقى رئيس المهرجان سيد فؤاد كلمة على الحضور، وأعقبها كلمة مدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني، وبعدها تم تقديم أعضاء لجان تحكيم مسابقات المهرجان.

تحمل الدورة التاسعة اسم الفنان الراحل فريد شوقي، إذ يتم الاحتفال بمئويته في حضور أسرته.