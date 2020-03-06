صور| إلهام شاهين ورانيا فريد شوقي تحت عباءة "وحش الشاشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة إلهام شاهين، صورة تجمعها بالفنانة رانيا فريد شوقي، عبر حسابها على "إنستجرام" من حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الذي يقام الاَن بمعبد الأقصر.

وظهرت إلهام في الصورة، وهي تشارك رانيا ارتداء العباءة التي طبع عليها صور للفنان الراحل فريد شوقي.

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وحرصت رانيا خلال حفل افتتاح المهرجان على ارتداء عباءة خاصة مطبوعًا عليها صور والدها بمناسبة الاحتفال بمئويته في هذه الدورة.

وتوافد عدد من نجوم الفن على حفل الافتتاح، من بينهم: الفنان محمود حميدة مع كريمته وحفيده، الفنان عمرو عبدالجليل، والفنان سيد رجب.

يرأس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، وتحمل الدورة التاسعة اسم الفنان الراحل فريد شوقي، إذ يتم الاحتفال بمئويته في حضور أسرته، ومن المقرر أن يتم تكريم فرقة رضا بمناسبة مرور 60 عامًا على تأسيسها.