فيديو| رانيا يوسف ترقص على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
فيديو- أسماء يسري:
حرصت الفنانة رانيا يوسف، على حضور حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته التاسعة، الذي يقام في الفترة من 6 مارس إلى 12 مارس 2020 .
وقامت رانيا، بالرقص على نغمات المزمار، أثناء تواجدها على السجادة الحمراء، في حفل الافتتاح الذي أقيم بمعبد الأقصر.
وشهد الافتتاح حضور عدد كبير من نجوم الفن، بينهم، الفنانة إلهام شاهين، الفنان محمود حميدة، الفنانة رانيا فريد شوقي، التي ظهرت مرتدية ملابس مطبوعا عليها صورة والدها الفنان الراحل فريد شوقي، وزينة، وسيد رجب.
يرأس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، وتحمل الدورة التاسعة اسم الفنان الراحل فريد شوقي، إذ يتم الاحتفال بمئويته في حضور أسرته، ومن المقرر أن يتم تكريم فرقة رضا بمناسبة مرور 60 عامًا على تأسيسها.
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