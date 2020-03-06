تراند اليوم : فنانة مصرية تثير الجدل: كورونا موضوع سياسي هدفه جمع الدولارات

اثارت الفنانة المصرية وفاء عامر الجدل، بعد نشهرا مقطع فيديو جديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

قالت "عامر" في الفيديو: "أن هناك شبهات حول انتشار فيروس كورونا، وأن وراءه هدفا سياسيا، والحكاية شكلها سياسى، بهدف جمع تريليونات الدولارات.. ما تخافوش إن شاء الله ربنا هو اللى يحيمينا، وطالبت بدعم دولة الصين في مواجهة فيروس كورونا".



ووجهت "وفاء"، الشكر لـ وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، لزيارتها الأخيرة إلى الصين، ووصفتها بالمرأة الحديدية، موضحة أنه هناك شبهات حول أن يكون انتشار فيروس كورونا بغرض سياسى لجمع تلريونات الدولارات، مشيرة إلى أن الأوبئة موجودة فى كل زمان ومكان.



وكانت كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، أعلنت اليوم الجمعة، اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس الكورونا المستجد "كوفيد -19" حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض، وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.