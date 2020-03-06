تراند اليوم : استقبال مبكي لوالدة قتيل فيلا " نانسي عجرم".. جثته وصلت في حالة تعفن

نشر حساب هيئة المشاهير مقطع فيديو مؤثر لوالدة محمد الموسي قتيل فيلا الفنانة البنانية نانسي عجرم.

وعلق على الفيديو بالقول : " نقل قتيل بيت نانسي عجرم إلى دمشق بعد شهرين من وقوع الحادث، بينما بكيت والدته بعد رؤيتها الجثمان الذى كان في حالة تعفن رهيبة، وذلك بسبب المماطلة في استخراج شهادة وفاة للراحل.

وكانت المحامية السورية رهاب ممدوح بيطار، الوكيل القانوني ، لأسرة الشباب السوري محمد الموسي، قد كشفت أنه بعد أن انتهت إجراءات نقل جثمان الشاب الموسى إلى سوريا، والتي احتاجت إلى أيام إذ ظل الجثمان عالقا على الحدود اللبنانية لفترة زمنية طويلة، يبدو أن الجثمان سيبقى دون دفن حتى الانتهاء من تشريحه مرة أخرى.

وأعلنت بيطار، أن تشريح جثة القتيل محمد الموسى في سوريا سيأخذ بعض الوقت لوجود شك بكل النتائج السابقة من الطب الشرعي في لبنان، إذ نشرت تغريدة عبر حسابها على تويتر بهذا الخصوص.

وكان جثمان محمد الموسى، قد وصل إلى مسقط رأسه بالعاصمة السورية دمشق يوم أمس، في سيارة خاصة بعدما رفض الهلال الأحمر السوري نقل جثمانه بحجة عدم الاختصاص.