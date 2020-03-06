أعلن الموزع الموسيقي والمطرب نادر حمدي، مشاركة فريق "واما" في السباق الرمضاني منخلال مسبلسل أذاعي.
وحيث قال الموزع الموسيقي "نادي حمدي"استنوا واما في رمضان".
يذكر أن آخر أعمال فريق "واما"، ألبوم "الصيف أبتدى"، وتضمن الألبوم 10 أغاني، وحقق نجاحا كبيرا.
كانت هذه تفاصيل خبر نادر حمدي يعلن مشاركة فريق واما في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.