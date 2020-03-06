نادر حمدي يعلن مشاركة فريق واما في رمضان

أعلن الموزع الموسيقي والمطرب نادر حمدي، مشاركة فريق "واما" في السباق الرمضاني من خلال مسبلسل أذاعي. خلال مسبلسل أذاعي. وحيث قال الموزع الموسيقي "نادي حمدي" استنوا واما في رمضان". استنوا واما في رمضان".

يذكر أن آخر أعمال فريق "واما"، ألبوم "الصيف أبتدى"، وتضمن الألبوم 10 أغاني، وحقق نجاحا كبيرا.

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