المركز الكاثوليكي المصري للسينما يكرم الفنانة آية عبد لله

كرمت اليوم الفنانة الشابة آيه عبدلله، وذلك في حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته ال68.
وكان مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ 68 برئاسة الأب بطرس دانيال، أعلن عن الأفلام الخمسة الذىسيتم عرضهم خلال فعاليات هذه الدورة وهم، فيلم "الضيف" للمخرج هادي الباجوري، فيلم "جريمة الإيموبيليا" للمخرج خالد الحجر، فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، فيلم "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة، فيلم "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.
ويتكون أعضاء لجنة تحكيم هذه الدورة برئاسة السيناريست عاطف بشاى، وعضوية كلا من، الفنانة رغدة، الفنان أحمد بدير، الفنانة لقاء الخميسي، المخرج هاني لاشين، المونتيرة د.غادة جُبارة، مدير التصوير سامح سليم، الموسيقار راجح داود، الناقد عصام زكريا.
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