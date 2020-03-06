فيديو .. تعرف علي نسب مشاهدة أغنية أنت جدع لمحمد رمضان

حقق النجم محمد رمضان من خلال أغنية "انت جدع" 4 ملايين مشاهدة وذلك بعد ايام من طرحه بموق "اليوتيوب". مشاهدة وذلك بعد ايام من طرحه بموق "اليوتيوب". أغنية "انت جدع"من الحان وتوزيع اسلام الابيض، كلمات البلدوزر والجنتل. شاهد أغنية "انت جدع" من

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