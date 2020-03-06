بين بحرين يحصد جوائز الكاثوليكى الـ 68

حصد فيلم بين بحرين جوائز الدورة ال 68لمهرجان المركز الكاثوليكى. حيث نال جائزة أفضل فيلم .وافضل ممثل لمحمود فارس وجائزة أفضل ممثله لفاطمة عادل. وجائزة أفضل موسيقي تصويريه لخالد الكماروجائزة افضل سيناريو لأمانى التونسي عن نفس الفيلم.وجائزة احسن مونتاج وجائزة أحسن اخراج لانس طلبه. الفيلم.وجائزة احسن مونتاج وجائزة أحسن اخراج لانس طلبه. ونال فيلم الممر العديد من الجوائز من بينها جائزة لجنة التحكيم الخاصة للمخرج شريف عرفه . Advertisements وافضل ممثل دور تانى عن للفنان محمد فراج وجائزة احسن تصوير لايمن ابو المكارم. وجائزة احسن ديكور لباسل حسام . ونالت جائزة أفضل ممثله دور ثانى سلمى حسن عن فيلم لما بنتولد . ونال طارق عبد العزيز و احمد مالك شهادتى تقدير عن فيلمى جريمة الايموبيليا و الضيف .

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