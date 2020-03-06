صور .. مصطفى خاطر يداعب قطته

نشر الفنان مصطفى خاطر، صورة له مع قطته وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر "إنستجرام". وعلق "خاطر" على الصورة قائلا: "تونه بصالى بصة شريرة قوى كده ليه طب بالزمة تونة شكل مين هنا بالظبط". هنا بالظبط". Advertisements ويشار ان اخر اعمال مصطفي خاطر فيلم بعنوان "اشباح اوروبا" الذي يواصل تصوير مشاهدة دوره مع الفنان أحمد الفيشاوي.

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