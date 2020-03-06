فيديو.. عاليا تطرح أعلان أغنية روق علينا

طرحت المطربة عاليا إعلان أغنية جديدة بعنوان "روق علينا" وذلك عبر قناة الرسمية بموقع "اليوتيوب". عبر قناة الرسمية بموقع "اليوتيوب". أغنية "روق علينا" من كلمات وألحان عزيز الشافعي توزيع موسيقى جلال الحمداوي. شاهد أعلان أغنية من

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