نشرت الفنانة وفاء عامر مقطع فيديو جديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
قالت "عامر" في الفيديو: "أن هناك شبهات حول انتشار فيروس كورونا، وأن وراءه هدفا سياسيا، والحكاية شكلها سياسى، بهدف جمع تريليونات الدولارات.. ما تخافوش إن شاء الله ربنا هو اللىيحيمينا، وطالبت بدعم دولة الصين في مواجهة فيروس كورونا".
ووجهت "وفاء"، الشكر لـ وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، لزيارتها الأخيرة إلى الصين، ووصفتها بالمرأة الحديدية، موضحة أنه هناك شبهات حول أنيكون انتشار فيروس كورونا بغرض سياسى لجمع تلريونات الدولارات، مشيرة إلى أن الأوبئة موجودة فى كل زمان ومكان.
وكانت كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، أعلنت اليوم الجمعة، اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس الكورونا المستجد "كوفيد -19" حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض، وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاء عامر لجمهورها: كورونا موضوع سياسي هدفه جمع الدولارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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