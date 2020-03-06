صور.. محمد منير يحيي حفلًا فى أسوان

أحيا النجم الكبير محمد منير حفلًا غنائيًا كبيرًا في مدينة أسوان تحت اسم "سر الكينج". الكينج". وقام "منير" بغناء العديد من الأغاني المحببة لجمهوره منها: Advertisements "الحياة للحياة، سحر المغنى، هوّن يا ليل، عالم واحد "مع عادل الطويل"، شتا، نعناع الجنينة، شمندورة، النيل". "الحياة للحياة، سحر المغنى، هوّن يا ليل، عالم واحد "مع عادل الطويل"، شتا، نعناع الجنينة، شمندورة، النيل".

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