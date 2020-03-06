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ميرنا وليد - بيروت - بعد إصابة عارضة الأزياء اللبنانية لجين عضاضة بفيروس كورونا ودخولها الحجر الصحي في مستشفى رفيق الحريري لتلقي العلاج اللازم، وضحت لجين حقيقة الإشاعات التي انتشرت عن رحلاتها والمناسبات التي قامت بها بعد وصولها الى لبنان من لندن.
وقالت في حديث خاص لموقع "الفن" أنها لم تكن في مدينة ميلانو كما قيل بل كانت في لندن الأسبوع الماضي وظلّت هناك ثلاثة أيام وعادت الى لبنان يوم السبت الماضي وبدأت تشعر بعوارض فايروس كورونا يوم الأثنين، وأكدّت لجين أنه منذ ذلك اليوم لم تقم الحفلات ولا عيد ميلاد إبنتها "تالي" لأنه في شهر تشرين الثاني ولم يزورها أحد في المنزل، فقط إثنان من جيرانها.
الجدير ذكره أن عارضة الأزياء اللبنانية لجين عضاضة هي أرملة الملياردير السعودي وليد الجفالي الذي توفي بسبب إصابته بمرض السرطان.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالصوت- لجين عضاضة توضح حقيقة الإشاعات المصحوبة بإصابتها بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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