سميرة عبد العزيز عن محمد رمضان: "مقدرش أعمل أم بلطجي"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - اثارت الممثلة المصرية ​سميرة عبد العزيز​ الجدل مجددا بعد قولها ان سبب رفضها تجسيدها دور والدة الفنان المصري ​محمد رمضان​ في احد المسلسلات هو انه ليس بإمكانها تأدية دور أم لبلطجي.

وقالت سميرة في برنامج "فنجان قهوة" على قناة "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد مجدي: "أنا رفضت الدور وأنا معرفش محمد رمضان شخصيا، اتعرض عليا الدور وأنا كنت شوفت فيلم (عبده موته) فا قولت لأ أنا معملش أم ده.. أنا مخلفش ده"، مضيفة: "مقدرش أعمل أم بلطجي، واعتذرت وده حقي وحق كل ممثل يرفض أي دور مش مناسب له".

مشيرة الى انها كانت شاهدت له فيلم "عبده موتة" وبالتالي قررت ألا تجسد دور الأم لشخص ادّى هذا الدور، اذ يُطلق عليها لقب "أم العظماء"، نظرا لتقديمها أدوار الأم لشخصيات عظيمة.

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