نيللي كريم نصابة في "100 وش"

ميرنا وليد - بيروت - إعتبرت الممثلة المصرية ​نيللي كريم​ إن "100 وش" هو العنوان الأنسب لمسلسلها الجديد، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وذلك بعد قرار الجهة المنتجة بتغييره إذ كان يحمل اسم "النصابين" قبل البدء بتصويره.

وأضافت نيللي كريم أنها لم تتدخل في تغيير اسم العمل، لأنه شأن خارج اختصاص عملها كممثلة، حيث أنه شأن يخص جهة الإنتاج والمؤلفين والمخرجة كاملة أبوذكري، وذلك وفقاً لحديثها مع صحيفة "الوطن" المصرية.

وكشفت كريم عن أنها تجسد دور نصابة بحسب الأحداث، وهو دور جديد عليها لم تُقدمه سابقاً.

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