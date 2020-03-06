هل يفضّل هاني عادل اعتزال الناس؟

ميرنا وليد - بيروت - وجّه الممثل المصري ​هاني عادل​ رسالة للجمهور اشار فيها الى ان الابتعاد عن الناس وحب البقاء لوحدنا ليس هروبا او فشلا.

وكتب هاني على صفحته الخاصة: "اعتزال الناس وتحقيق الذات في ابسط الاشياء وزياده حبك لأنك تقضي وقت لوحدك والفرجه على المنافسه بدل المشاركه فيها مش هروب او فشل".

واضاف: " بس ساعات كده بتبقى عارف ان الناس بنتصارع وتتنافس على حاجات متخصكش ومش مهمه بالنسبه لك ... سيبك من الناس واللي بيجروا وراه وافتح طريق جديد واجري فيه واتعب هتلاقي الناس هي اللي بقت تجري وراك".

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